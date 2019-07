Iran verurteilt Vollstreckung der Todesstrafe der bahrainischen Demonstranten

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, sagte am Samstag: „Die konfessionelle Maßnahme der bahrainischen Regierung zeigt, dass es immer noch auf seiner falschen Politik der Unterdrückung von Demonstranten besteht, anstatt den Weg zur Vernunft zu wählen und zu versuchen, die selbstverschuldete Krise durch Aussöhnung mit der Bevölkerung zu lösen“.



Er verwies auf die dokumentierten Beweise, dass die bahrainische Regierung extremistische Gruppen und die terroristischen Elemente von Al-Qaida in Dienst nimmt, um die Demonstranten zu vernichten. „Anstatt mit den terroristischen Gruppen zusammenzuarbeiten, unterdrückt Bahrain persönlich die Demonstranten.“



Iranischer Diplomat sagte, dass Intensivierung der sicherheitspolitischen Ansätze nichts zur Lösung der Krise in Bahrain beitragen würde.

9407