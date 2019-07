Drei Medaillen der Taekwondo-Meisterschaft in Jordanien für Iran

Armin Khadipur erhielt Gold in der Gewichtsklasse bis 58 kg und Farzan Ashuri in der Gewichtsklasse bis 63 kg und Sajjad Mardni in der 87 kg schweren Silbermedaille.



Das 7. internationale Taekwondo-Turnier fand am Freitag in Jordanien statt.

