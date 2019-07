Laut einer informierten Quelle haben am Samstag zwei iranische Schiffe, die wegen Treibstoffmangels seit rund zwei Monaten in brasilianischen Häfen festsitzen, mit der Betankung in Brasilien begonnen.



Grund war die Weigerung des brasilianischen staatlichen Ölkonzerns Petrobras, die Schiffe zu betanken.



Nach dem Auftanken verlassen sie den brasilianischen Hafen von Paranaguá.

