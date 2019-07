Mehr als 3.000 Armenier nehmen an der religiösen Zeremonie „Badarak“ teil

Ihm zufolge wird die Hauptzeremonie heute (am Samstag) um 10:30 Uhr Ortszeit im historischen Kloster im Iran in Anwesenheit von Armeniern und anderen Gästen abgehalten.



Armenier aus dem Iran und anderen Ländern, darunter Armenien, Syrien, der Libanon, die Niederlande, Frankreich, Österreich, Deutschland und Kanada sind bei dieser Zeremonie, als eine der größten religiösen Zeremonien der Armenier, anwesend.



Die Zeremonie wird zum Martyrium des Heiligen Thaddäus abgehalten - einem der Apostel Jesu Christi (Friede sei mit ihm). Er wurde in dieser Kirche beerdigt.



Die Anbeter führen dabei religiöse Praktiken durch, darunter das Opfern von Schafen, das Anzünden von Kerzen, die Taufe von Säuglingen usw.



Kloster Sankt Thaddäus ist ein armenisches Kloster, das angeblich von Judas Thaddäus im Jahre 66 während der Partherdynastie in Chaldoran als erste Kirche der Welt gegründet worden sein sollte. Es wurde 2008 von der UNESCO auf die Liste als Weltkulturerbe aufgenommen.

