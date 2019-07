Iranischer Film geht ins Rennen um den Preis in Vancouver

„Castle of Dreams“ unter der Regie von Reza Mirkarimi, der in den letzten Monaten drei internationale Preise erhalten hat, nimmt an einem Wettbewerb beim 38. Internationalen Festival in Vancouver.

Dieser Film hat beim 22. internationalen Shanghai-Filmfestival drei Preise für besten Film, besten Regisseur und besten Schauspieler gewonnen.



Das 38. Vancouver Film Festival findet vom 26. September bis 11. Oktober in Kanada statt. 9407