Beschlagnahme von Öltankern unter britischer Flagge beweist Irans Wille, auf Drohungen zu reagieren

Am 19. Juli wurde der britische Öltanker Stena lmpero von den Seestreitkräften der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gestoppt. Die IRGC berichteten, dass sich der Vorfall in der Straße von Hormus ereignete, nachdem der Tanker gegen internationale Standards verstoßen hatte.



In Bezug auf den Abschuss der US-Drohne im Persischen Golf sagte Brigadegeneral Amir Hatami: „Die intelligente Reaktion der Streitkräfte auf diese Aggression zeigt die Autorität der Islamischen Republik in Bezug auf Verteidigung und Abschreckung“.



„Wir haben in allen Bereichen der Verteidigung und des Kampfes große Fortschritte erzielt, einschließlich See-See-, Boden-Luft-, Boden-See- und Luft-Luft-Raketen“, sagte der Verteidigungsminister.



