U21-Weltmeisterschaft: Iran gewinnt das erste Spiel der zweiten Runde

Die iranischen Volleyballer gewannen im ersten Spiel der zweiten Gruppenphase die argentinische Jugendmannschaft mit 3:1.



Argentinien, Bahrain, Italien sind Irans Rivalen in der zweiten Runde der Wettbewerbe.



Iran wird sich heute (am Dienstag) mit Italien treffen.



Die 20. U21-Jugend-Volleyball-Weltmeisterschaft findet vom 18. Mai bis 27. Juli in Manama, Bahrain, statt.

