Teheran, IRNA – Die iranische Nationalmannschaft der Chemieolympiade reiste am Montag nach Paris, an der 51. Weltolympiade 2019 in Frankreich teilzunehmen.

Vom 21. bis 30. Juli findet in Paris die 51. Internationale Chemieolympiade statt - ein jährlicher Chemiewettbewerb für Schüler aus aller Welt. Dieses Jahr werden die Teams aus 80 Ländern der Welt an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die Nationalmannschaft des Iran bei der Internationalen Olympiade bestand aus: Ali Ahrabi, Ali Jahromi, Mostafa Moghimi Kheirabadi und Amirreza Bagheri. 9478