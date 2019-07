Rouhani: Iran ist Hauptbeschützer der Schifffahrtssicherheit am Persischen Golf

„Der Iran und der Irak können als zwei befreundete und benachbarte Länder ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung regionaler Stabilität und Sicherheit fördern“, sagte er bei einem Treffen mit dem irakischen Premierminister.

Irans Staatschef verwies darauf, dass regionale Stabilität und Sicherheit für den Iran seit jeher wichtig waren.



Er fügte hinzu: „Zum Glück wurden in den letzten Jahren wirksame Schritte unternommen, um Teheran-Bagdad-Beziehungen zu vertiefen, und dieser Trend wird sich fortsetzen“.



Abdul-Mahdi wies bei dem gleichen Treffen auf die Bedeutung der Entwicklung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und dem Irak in verschiedenen Sektoren hin: „Wir müssen hart daran arbeiten, die Interessen der beiden Nationen durch die Ausweitung unserer Beziehungen zu schützen“.



In Bezug auf einige Verschwörungen zur Eskalation der Spannungen in der Region sagte er: „Der Irak war und ist kein Teil der Sanktionen gegen den Iran“.

9407