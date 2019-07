Öltanker-Frage und die Doppelmoralpolitik von Europa

Einige britische Behörden haben erklärt, dass sie versuchen, die Krise durch Diplomatie zu lösen. Dies ist jedoch nicht die einzige Position Großbritanniens in der Tankerfrage. Der britische Außenminister Jeremy Hunt warnte den Iran vor den Folgen des verspäteten Tankers: „Wenn die Situation mit der Inhaftierung des britischen Öltankers Stena Impero in der Straße von Hormuz in naher Zukunft nicht geklärt ist, kann der Iran mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Wir ziehen keine militärischen Optionen in Betracht, sondern suchen nach einem diplomatischen Weg, um die sofortige Freilassung des Schiffes zu gewährleisten.“



Obwohl London Washington gefordert hat, provokative Kommentare zu vermeiden, erklärte US-Präsident Donald Trump: „Wir haben immer ein enges Bündnis mit Großbritannien, wir haben von diesem Problem erfahren. Die USA haben nur wenige Öltanker in der Region, da wir jetzt unsere eigene Energie verbrauchen ... daher gibt es seltene amerikanische Öltanker, aber wir haben viele Kriegsschiffe im Persischen Golf.“



Die meisten europäischen Staaten verurteilten die Beschlagnahme eines britischen Tankers durch den Iran und forderten seine sofortige Freilassung. Dieselben Länder schwiegen jedoch über die illegale Handlung des Vereinigten Königreichs, einen Tanker mit iranischem Öl in Gibraltar festzunehmen. Dieses Verhalten zeigt die Politik der Doppelmoral in Europa für den Iran und das Vereinigte Königreich.

Frankreich verurteilte nachdrücklich die Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran und drückte London sein Mitgefühl aus.



Deutschland forderte auch die Freilassung des britischen Tankers in naher Zukunft und verurteilt Irans Aktion.



Russland forderte eine Verringerung der Spannungen und sagte, dass bis zur Offenlegung von vollständigen Informationen zu diesem Thema nicht mehr zu kommentieren.



Die Sprecherin der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, äußerte sich ebenfalls besorgt über die Beschlagnahme eines britischen Tankers durch den Iran.



