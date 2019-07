Am Sonntag kam Zarif in der Hauptstadt von Nicaragua, Managua, an und wurde vom Außenminister des Landes, den Präsidentenberatern und dem Vorsitzenden der Freundschaftsgruppe Iran-Nicaragua begrüßt.

Zuvor besuchte Zarif Caracas, um an der Ministertagung des Büros der Blockfreien Bewegung (NAM) in Caracas teilzunehmen, die am 20. und 21. Juli stattfand.

9478