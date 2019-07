Beschlagnahme des Öltankers: Russland ergreift Partei für Iran

Der stellvertretende Außenminister Russlands, Sergej Ryabkow, erklärte: „Die von der iranischen Seite angeführten Argumente zur Erklärung ihres Vorgehens sind weitaus überzeugender als Verweise auf das Sanktionsgesetz der Europäischen Union, die von den Behörden von Gibraltar mit der Unterstützung des Vereinigten Königreichs zum Zeitpunkt der Beschlagnahme eines Tankers unter Panama-Flagge, der iranisches Öl befördert, angewendet wurden“.



„Die Argumente des Iran sind viel richtiger als die von Gibraltar und London, die sich der Piraterie hingeben“, fuhr er fort. „Der Iran kümmert sich um die Ökologie in der Straße von Hormus.“



Am 19. Juli wurde der britische Öltanker Stena Impero von der Marine der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) wegen Verstoßes gegen die internationalen Seerechtsvorschriften bei der Überquerung der Straße von Hormuz am Persischen Golf gestoppt.

