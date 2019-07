Russland: Die Urananreicherung ist ein unveräußerliches Recht der NPT-Parteien

Er schrieb am Sonntag auf seinem Twitter-Account: "Sie haben vergessen, dass die Urananreichung ein unveräußerliches Recht aller Vertragsstaaten von NPT gemäß Artikel 4 ist".

"Diese legale Ignoranz schadet im politischen Bereich der Integrität des nuklearen Nichtverbreitungsregimes", stellte er fest.

In einer separaten Botschaft wandte er sich an den US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton: „Mein Land reichert Uran nicht an und wird dies auch nicht tun. Wenn jedoch jemand versucht, uns dieses unveräußerliche Recht im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags zu entziehen, werden wir bis Ende kämpfen".

9478