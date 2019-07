Irans Parlament unterstützt IRGC-Maßnahme, den britischen Öltanker zu beschlagnahmen

Unter Hinweis auf die jüngsten Ereignisse wie Explosionen auf einem Öltanker, die illegale Festsetzung eines iranischen Tankers durch das Vereinigte Königreich in Gibraltar und die Verletzung internationaler Vorschriften durch einen britischen Öltanker erklärten die iranischen Parlamentarier in ihrer Erklärung: „Es scheint, dass die sogenannten Weltmächte danach streben, die Gewässer der Region für die Energieübertragung unsicher zu machen“.



Am 19. Juli wurde der britische Öltanker Stena lmpero von den Seestreitkräften der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gestoppt. Die IRGC berichteten, dass sich der Vorfall in der Straße von Hormus ereignete, nachdem der Tanker gegen internationale Standards verstoßen hatte.

9407