Der iranische Trainer führte erneut einen chinesischen Fußballverein an

Ghotbi leitete 1997 Los Angeles Club „Goldene Adler“. Von 1997 bis 1998 arbeitete er als Assistent des Trainers der US-amerikanischen Mannschaft. In den Jahren 2000-2002 war er Mitglied des Trainerstabs der südkoreanischen Mannschaft, in den Jahren 2002-2004 im südkoreanischen Verein „Suwon Bluewings“, in den Jahren 2004-2005 in der US-amerikanischen „Los Angeles Galaxy“, in den Jahren 2004-2007 kehrte er erneut in Südkorea mit der Führung der Nationalmannschaft dieses Landes.



Im Iran war er im Jahr 2007-2008 der Trainer des populären Vereins Perspolis. 2018 leitete er einen anderen Verein im Iran Foolad Khuzestan.

9407