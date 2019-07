Zarif: USA verursachen irgendwo auf der Welt Unsicherheit

Zarif sagte nach Ankunft in Caracas am frühen Samstag nach einem sechstägigen Aufenthalt in New York: „Überall dort, wo die Vereinigten Staaten Fuß fassen, entsteht dort Instabilität, einschließlich in den Persischen Golf und Südamerika“.



In Caracas soll Zarif an der Ministerkonferenz des Koordinierungsbüros der Blockfreien Bewegung (NAM) vom 20. bis 21. Juli teilnehmen. Er wird sich auch mit einer Reihe venezolanischer Beamter treffen. Danach wird er Nicaragua und Bolivien besuchen.

