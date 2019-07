Iran versichert internationalen Fluggesellschaften die Sicherheit im Luftraum

Neu Dehli, IRNA – Die iranische Botschaft in Neu Dehli versicherte am Montag in einer Pressemitteilung die Sicherheit im Luftraum.

Die Nachrichtenagentur ENI zitierte die iranische Botschaft in Neu Dehli mit diesen Wortern, dass die Regierung der Islamischen Republik Iran einen sicheren Transport von internationalen Flügen vom iranischen Himmel anbiete. Der Erklärung zufolge verpflichtet sich die Islamische Republik Iran, alle internationalen Verpflichtungen einzuhalten, um die Sicherheit ausländischer Flüge im iranischen Himmel zu gewährleisten, und betont, dass sich internationale Luftfahrtunternehmen keine Sorgen machen sollten, durch den iranischen Himmel zu fliegen. 9478