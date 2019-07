Teheran, IRNA - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif traf am Samstagabend in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, ein, um am Treffen der Außenminister der Blockfreien Bewegung (NAM) teilzunehmen.

Zuvor hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, angekündigt, dass Zarif Gespräche mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und einigen anderen Beamten wie dem venezolanischen Außenminister und Sprecher des venezolanischen Parlaments führen soll. Er fügte hinzu, dass Zarif dann nach Nicaragua und Bolivien reisen werde, um die neuesten Entwicklungen in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu besprechen. 9478