Para Powerlifting: Siamand Rahman wird Weltmeister

Der iranische Schwergewichtler Siamand Rahman in der Kategorie +107 kg beendete die Weltmeisterschaft mit der Goldmedaille. Er stemmte 265 kg an diesem Freitag, dem 19. Juli, in Nur Sultan in der Hauptstadt Khazakh.



Nur-Sultan beherbergt vom 12. bis 20. Juli die Power Lifting-Weltmeisterschaft für Behinderte.



Der iranische Gewichtheber Mansour Pourmirzaei in der Gewichtsklasse 107 kg gewann die Silbermedaille in der Gewichtsklasse 236 kg.



Die iranische Nationalmannschaft hat in diesem Turnier 7 Medaillen (3 Gold-, 3 Silber- und eine Bronzemedaille) gewonnen.

