Zarif: Iran wird nicht mit Terroristen verhandeln

Vor der Teilnahme an der Jahrestagung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (Ecosoc) in New York sagte Minister Mohammad Yavad Zarif vor der Presse: „Ich denke, die USA sind in einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran verwickelt. Es zielt auf Zivilisten ab“.



„Dies ist eine terroristische Maßnahme, und der Terrorismus greift die Menschen an, um ihren politischen Plan voranzutreiben“, sagte der iranische Diplomat und bestand darauf: „Diese Maßnahme muss gestoppt werden“.



„Aus rechtlicher Sicht ist Terrorismus ein Versuch, die Politik eines Landes zu ändern oder die Menschen durch Einschüchterung zu einer Änderung ihrer Politik zu zwingen“, fügte er hinzu.



„Genau das tun die Vereinigten Staaten, was offiziell [US-Außenminister] Pompeo angekündigt wurde. Dies ist eine terroristische Politik, und wir verhandeln nicht mit Terroristen“, sagte Zarif abschließend.

