Raketenprogramm: Irans Position ist transparent

Nachdem Mohammad Javad Zarif am Sonntag ein Interview mit NBC gegeben hatte, hatte Associated Press seine Äußerungen falsch interpretiert und behauptet, dass Iran über sein Raketenprogramm verhandeln will.



Zarif sagte: „Wenn die USA über Raketen sprechen wollen, sollten sie den Verkauf von Waffen, einschließlich Raketen, an regionale Staaten eingestellt werden“.



„Absolut und unter keinen Umständen mit irgendjemandem oder irgendeinem Land verhandelbar sind“, heißt er in einer Erklärung der Irans UN-Vertretung.

