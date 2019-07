Iranischer Vertreter gewinnt Goldmedaille bei den Para Powerlifting-WM 2019

Rostami gewann eine Goldmedaille bei diesen Wettbewerben, als er 236 kg aufgehoben hatte.

Er hat die Goldmedaillen bei den Juniorenwettbewerben 2008 in USA und den Asian Para Games in Jakarta, die Silbermedaille bei den paralympischen Spielen 2012 in London gewonnen.

In dieser Gewichtkkasse rangierten China und Ägypten an zweiter und dritter Stelle.

.Para Powerlifting-WM 2019 bagann am 12. Juli mit der Teilnahme von 441 Sportlern aus 78 verschiedenen Ländern der Welt in der Stadt Nur-Sultan

9478