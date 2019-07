Zarif: Es gibt eine Lösung für USA, aus der gegenwärtigen Situation auszusteigen

„Unsere Option ist es, jedem Druck zu widerstehen, aber wenn die USA nach einem Ausweg aus dieser Situation suchen und ihr Gesicht retten wollen, gibt es eine Lösung“, sagte er am Montag gegenüber NBC.



Der iranische Top-Diplomat bekräftigte, dass Teheran keine Spannungen anstrebe, aber sich im Falle einer Aggression verteidige.



Zarif, der in New York an einem hochrangigen UN-Treffen zur nachhaltigen Entwicklung teilnehmen wird, erklärte, der iranische Markt sei offen für amerikanische Unternehmen und die USA hätten sich vom iranischen Markt getrennt.

