Der iranische Dokumentarfilm „Delband" (Beloved) unter der Regie von Yaser Talebi erhielt zwei Preise des italienischen Filmfestivals Solelunadoc, das in Palermo in der süditalienischen Provinz Sizilien stattfand.

Der iranische Dokumentarfilm erhielt den Preis für den besten Film und den besten Film aus der Sicht der Studenten, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben.



Diese Arbeit erzählt die Geschichte des schwierigen, aber süßen Lebens einer 83-jährigen Mutter namens Firuzeh, die ein einzigartiges Leben im Herzen der Alborzer Berge führt.



Die Abschlussfeier dieses Festivals fand am Sonntag auf der Insel Sizilien statt. 9407