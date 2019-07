World Roller Games 2019:Neuer Weltrekord für iranischer Sportler

Während dieser Veranstaltung, die in Spanien stattfindet, treten die iranischen Sportler in den Bereichen Hockey, Skateboarding, Freestyle, Alpin und Speed an.

Reza Lesani und Romina Salek belegten den dritten Platz und Amir Mohammad Savari stand auf dem zweiten Platz und gewann Silber.

Lesani brach bei diesen Wettbewerben mit dem Rekord von 4,118 Sekunden den Weltrekord.

Zuvor stand die iranische Eishockeymannschaft in Gruppenphase auf dem 18. Platz der Welt.

Die Skate-Weltmeisterschaft fand vom 28. Juni bis zum 15. Juli im spanischen Barcelona statt.

