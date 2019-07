US-Ausstieg aus Atomabkommen ist Hauptgrund für regionale Spannungen

Andrey Kortunov sagte IRNA: „Die Vereinigten Staaten haben die Spannung durch den Rückzug aus dem Atomabkommen erhöht, und die Reaktivierung von Sanktionen hat die Situation verschlechtert. Deshalb sollten alle Parteien die Entstehung eines Krieges in der Region verhindern“, sagte er.



Mit der Begründung, dass sie wissen, dass US-Präsident Donald Trump keinen Krieg mit dem Iran will, sagte Kortunov, dass es gehindert worden sei, Spannungen eskaliert zu werden.



Der russische Beamte wies darauf hin, dass es Extremisten in Trumps Kabinett gibt, die einen Krieg mit dem Iran beginnen wollen. Er warnt davor, dass die internationale Gemeinschaft in dieser Angelegenheit vorsichtig sein sollte, insbesondere nach der Beschlagnahme eines Supertankers mit iranischem Öl und der Präsenz von Streitkräften in der Region.



Der Generaldirektor des Rates für internationale Angelegenheiten Russlands unterstrich, dass die US-Militärpräsenz in der Region, der Rückzug aus dem Atomabkommen und die gegen den Iran verhängten Sanktionen alarmierende Ausmaße angenommen haben und dass Sanktionen und Repressionen kein Problem lösen. Es gibt viele Strategien und Lösungen, um diese Bedingungen zu überwinden. Die Verhandlungen zwischen den Parteien seien eine davon.

