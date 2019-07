US-Angst vor Zarifs Diplomatie

Mohammad Javad Zarif ist am Sonntagabend (Ortszeit) in New York eingetroffen, um am Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen teilzunehmen.



Dem Sprecher des iranischen Außenministeriums zufolge hat der US-Außenminister bereits gestanden, dass er sich Sorge um den Einfluss der Zarifs Arbeitsreise auf die öffentliche Meinung in USA und der Welt trage.

Mike Pompeo erklärte schon früher, Außenminister Mohammad Javad Zarif und seine Delegation dürfen sechs Blocks entfernt zwischen dem Hauptquartier der Vereinigten Staaten und der iranischen Botschaft und zur Residenz des iranischen Botschafters bei UN in der Nähe reisen.



Amerikanischer Topdiplomat, der seine Sorge um Zarifs Interviews mit Medien gezeigt habe, behauptete, er nutze die Freiheiten der Vereinigten Staaten, um das Land zu kommen und anti-amerikanische Propaganda zu verbreiten.



Washington und die Vereinten Nationen haben eine Vereinbarung geschlossen, die Reise der ausländischen Diplomaten in New York zu erleichtern.

9407