Iran und Norwegen diskutieren bilaterale und regionale Fragen

Bei einem kurzen Aufenthalt in Norwegen sprach Zarif mit Ine Marie Eriksen Søreide über die bilateralen und internationalen Fragen sowie den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan.

Der iranische Außenminister reiste am Samstag nach New York, um am hochrangigen Forum des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) teilzunehmen.

Zarif wird auch Venezuela besuchen, um am Treffen der Außenminister der Blockfreien Bewegung (NAM) teilzunehmen.

Er wird auch Nicaragua und Bolivien besuchen.

