Wrestling-Asienmeisterschaften 2019:Iran gewinnt drei Gold- und eine Silbermedaillen

Die Goldmedaillen für die iranische Nationalmannschaft brachten Mohammad Sadegh Firouzpur in der Gewichtsklasse 70 kg, Abdollah Sheikh Azami in der Gewichtsklasse 79 kg und Alireza Rekabi in der Gewichtsklasse 97 kg.

Alireza Ashkivar (65 kg) holte auch die Silbermedaille für Iran.

Die iranische Nationalmannschaft belegte nach den Ergebnissen des ersten Wettkampftages mit 101 Punkten den ersten Platz.

Freestyle-Wrestling-Asienmeisterschaften 2019 begannen am Samstag in fünf verschiedenen Gewichtsklassen im thailändischen Chon Buri.

