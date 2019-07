Teheran, IRNA – Die iranische Animation "Son of the Sea" von Abbas Jalali wurde in das Programm der internationalen Sektion des russischen Festivals für Animationsfilm aufgenommen.

Das 7. russische Animationsfilmfestival findet vom 18. bis 22. Juli in der Stadt Kaluga, Russland, statt. Im vergangenen Monat erhielt diese Animation den Sonderpreis vom 59. internationalen Animationsfilmfestival in Annecy, Frankreich. Bei diesem Film vom iranischen Regiseur geht es um eine Familie, die mit ihrem Jungen an der Wand leben. 9478