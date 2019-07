Zarif lehnt jede Verhandlung unter Druck ab

Er verwies auf die Maßnahmen der europäischen Länder in Bezug auf Atomabkommen und merkte an: „Das Problem der Europäer ist zunächst sie selbst, dass sie nicht bereit sind, für ihre eigene Sicherheit zu zahlen. An der zweiten Stelle ist das Problem die USA, die sich aus dem Integralplan zurückgezogen haben und sie müssen dieses Problem lösen“.



In Bezug auf die Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die heute auf Ersuchen der USA stattfinden soll, sagte er: „Es ist interessant, dass ein Land, das gegen das Atomabkommen verstoßen und ihn gebrochen hat, die Abhaltung eines Treffens verlangt, um eine Sache zu diskutieren, die nichts mit dem Zusatzprotokoll und IAEO-Kontrollen zu tun hat. Eine Handlung, dass ihrer Meinung nach den Nukleardeal verletzt“.

