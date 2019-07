Universiade 2019: Goldmedaille für iranischen Taekwondo-Praktizierenden

Bei der 30. Ausgabe der Universiade der Studenten, die bis zum 14. Juli in Neapel, Italien, stattfinden, besiegte Hosseini seinen Rivalen aus Mongolen (30:8), Weißrussland (25:11) und Kroatien (29:4) und Südkorea (23:17).

Im Finale erreicht er Goldmedaille mit einem Sieg 20:3.

Zuvor erhielt die iranische Taekwondo-Kämpferin Fatemeh Hessam eine Bronzemedaille in der Kategorie Pumsae erhalten.

Das iranische Team mit 42 Athleten nahm am Wettbewerb der Universiade 2019 teil.

Sie gewannen 23 Medaillen (8 Gold-, 4 Silber- und 11 Bronzemedaillen) und belegten den 10. Platz.

