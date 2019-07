Iranische Taekwondo-Praktizierende gewann Bronze in Univesiade in Neapel

Hessam belegte gemeinsam mit Südkorea und den USA den dritten Platz, während Taipei den ersten bzw. zweiten Platz belegte.

Zuvor gewann der iranische Spieler Koroush Bakhtiar eine Bronzemedaille in der Kategorie Pumsae.

Das iranische Team mit 42 Athleten nahm am Wettbewerb der Universiade 2019 teil.

Sie gewannen 23 Medaillen (8 Gold-, 4 Silber- und 11 Bronzemedaillen) und belegten den 10. Platz.

Die 30. Ausgabe der Universiade der Studenten wird bis zum 14. Juli in Neapel, Italien, stattfinden.



9407