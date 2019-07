Sanktionen zielen darauf, Irans wissenschaftliche Fortschritte zu beschränken

„Sie wissen, dass Atomwaffen laut der Fatwa des iranischen Obersten Führers keinen Platz in den iranischen Politikern haben“, fügte er hinzu.



„Wir müssen uns wissenschaftlich stärken. Der Mord an unseren Wissenschaftlern zeigt auch, dass der Feind gegen unsere wissenschaftlichen Leistungen ist“, fuhr er fort.



„Vor der Islamischen Revolution hatten wir Zugang zu allen wissenschaftlichen und technologischen Formeln, aber wir haben nichts produziert. Heute sind wir in der Lage alle, was wir brauchen zu produzieren, darunter Waffen, Raffinerien, Medikamente, Flugzeuge und alles, was wir brauchen“, sagte Salami abschließend.

