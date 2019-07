Laufwettbewerben: 5 Medaillen für Iran in Kasachstan

Im Hochsprungfeld belegte Aylin Babaki den dritten Platz und erhielt eine Bronzemedaille.

Im 100-Meter-Feld belegte Hamideh Esmaeel Nejad mit einem Rekord von 12,11 Sekunden den dritten Platz.

Iranische Spieler mit dem Rekord von 50,63 Sekunden holten sich eine Bronzemedaille in der 4 × 100-Meter-Staffel.

Mobin Maddahi und Hamid Reza Kia belegten in der Kategorie Dreisprung die Plätze 4 und 5.

Elnaz Kompani erreichte nach 100 Meter Hürden die letzte Etappe und wurde Vierter.

Reza Moghaddam im Hammerwurffeld erhielt eine Goldmedaille und Hamideh Esmaeel Nejad holte sich eine Silbermedaille.

An den Wettbewerben nahmen der Iran, Usbekistan, Kasachstan, die Ukraine, Tadschikistan, Indien, Turkmenistan, Georgien und Weißrussland teil.

