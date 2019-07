Am zweiten Tag dieser Wettbewerbe am Sonntag besiegten Ali Arab, Rahman Amouzad Khalili, Ali Gholizadegan, Erfan Elahi, Soheil Yousefi und Salar Habibi aus dem Iran ihre Rivalen und erreichten das Endspiel in den Gewichtsklassen 45, 48, 51, 60, 92 und 110 kg.

Am ersten Wettkampftag am Samstag holten sich Amir Hossein Motaghi und Amir Hossein Firouz Pour 2 Goldmedaillen für die iranische Mannschaft.

