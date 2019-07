Iran exportiert täglich Waren in den Irak im Wert von rund 25 Millionen Dollar

„In den letzten 100 Tagen erreichten Irans Exporte in den Irak 2,5 Milliarden Dollar, was eine Steigerung von 20% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet“, sagte er.



Er betonte auch, dass es für das laufende persische Jahr vorrangig sei, die Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung im Bereich Industrie und Dienstleistungen zu verstärken.



In Bezug auf die Pläne der iranisch-irakischen Handelskammer für den Zeitraum 2019–2020 forderte Hosseini den irakischen Botschafter in Teheran auf, die Erteilung von Langzeitvisa für iranische Geschäftsleute zu erleichtern.

