Laut The Canadian Immigrant wanderte Gorbani 1991 nach Kanada aus. Er ist Professor für Informatik an der UNB State University und Direktor des Cybersecurity Institute an der University of canada.

Während seiner 37-jährigen akademischen Laufbahn hat er Grundlagenforschung und angewandte Forschung im Bereich Cybersicherheit, Intelligenz und maschinelles Lernen betrieben. Er verfügt außerdem über drei Patente im Bereich Netzwerksicherheit und Netzwerkintelligenz und ist gleichzeitig an der Schaffung von Arbeitsplätzen für Studenten und Kollegen interessiert. 2017 gewann er den Senior Entrepreneur Award in Kanada.

Ali Ghorbani ist Gründer der kanadischen Forschungsgruppe für intelligente und adaptive Systeme, Gründer des Netzwerks für Datenschutz und Sicherheit.

