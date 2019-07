Reise ausländischer Staatsangehöriger nach Mashhad stiegen im ersten Quartal um 5%

Der Leiter des Khorasan Railway Department General Mostafa Nasiri sagte am Samstag, dass 28.184 ausländische Touriste und Pilger aus Ländern wie dem Irak, dem Libanon, Kuwait, Pakistan, Indien und den Küstenstaaten am Persischen Golf Maschhad mit der Eisenbahn besuchten.



Mindestens eine Million Passagiere seien seit Beginn des laufenden iranischen Jahres (seit 21. März 2019) über das Schienennetz in Maschhad gereist.



IM letzten Jahr sind insgesamt 14.212.493 ausländische Touristen Maschhad eingereist.

