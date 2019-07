In Sanandadj versammeln sich herausragende Persönlichkeiten kurdischer Herkunft

Sterne iranischer Kunst, wie Bijan Kamkar, Qutbudin Sadeqi, Shahram Nazeri, Maryam Bubani, Kayhan Kalhor, unter anderem, versammelten sich in Sanandadj.



Vor dem Kongress fanden seit Sonntagabend verschiedene Gedichtabende und Konzerte statt, an denen Zehntausende teilnahmen.



Die Vorbereitungen für den Kongress begannen vor einem Jahr in 6 Arbeitsgruppen aus Universitätsprofessoren und Experten.



Der legendäre Sänger der kurdischen Musik, Mazhar Khaleqi, der 38 Jahre lang nicht in seiner Heimat war, nahm ebenfalls an dem Treffen teil, nachdem er vor zwei Tagen zurückgekehrt war und vom Gouverneur von Kurdistan und den örtlichen Behörden begrüßt wurde.

