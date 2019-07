Grasski-Weltcup 2019 im Dizin-Skigebiet ausgetragen

Nach dem Kalender des Internationalen Skisportverbandes finden die Ski-Weltmeisterschaften vom 20. bis 27. August in drei Abteilungen im Iran statt. Das Dizin-Weltcup-Finale wird Ende August ebenfalls im Skigebiet Dizin abgehalten.

Dieses Turnier wird von 50 Athleten aus 11 Ländern besucht.

Die erste und zweite Etappe der Grasski-Weltmeisterschaft für Erwachsene finden in der nächsten Woche in Österreich und Tschechien und die vierte und fünfte Etappe werden in der Schweiz und in Italien abhalten.

