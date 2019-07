Ehrung der Opfervon US-Angriff auf IR655: Blumen als Zeichen der Wertschätzung

Der absichtliche Abschuss des Iran Air Flight 655 durch das US-Kriegsschiff USS Vincennes über dem Persischen Golf im Jahr 1988 war eine bittere Lufttragödie des Jahrhunderts.



Am Sonntagmorgen, dem 3. Juli 1988, wurde Iran Air Flug 655 (IR655) von Teheran mit einer Zwischenlandung in Bandar Abbas und dann quer über den Persischen Golf nach Dubai, nach sieben Flugminuten durch USNavy über dem Persischen Golf abgeschossen.



Eine Rakete der US Navy, abgefeuert von der USS Vincennes im Persischen Golf, traf das Flugzeug, wobei alle 290 Passagiere aus sechs Nationen, darunter 66 Kinder und 16 Besatzungsmitglieder, getötet wurden. Es waren 38 Ausländer an Bord.



Die Zeremonie fand in Anwesenheit der Beamten des Landes und der Familienangehörige der Opfer im Persischen Golf statt.



Am Ort des Aufschlags werden jedes Jahr Blumen ins Meer geworfen.

9407