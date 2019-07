The Lift-Off Sessions-Filmfestival:Iranischer Kurzfilm im Rennen

Teheran, 3. Juli, IRNA – Der iranische Kurzfilm "The Rain falls for you" unter der Regie von Mohammad Mahdi Delkhasteh erreichte den ersten internationalen Auftritt beim Filmfestival The Lift-Off Sessions 2019 in London.

Der Film "The Rain falls for you" vom iranischen Regisseur wird mit Filmen aus den Ländern aller Welt konkurrieren. Das monatliche The Lift-Off Sessions-Filmfestival wird vom 22. bis 29. Juli in London abhalten. 9478***