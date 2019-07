Iran eröffnet 12 Lufttaxis bis Ende des Jahres

"In mehreren Provinzen, einschließlich Nord-Khorasan und Hormozgan, wurden Lufttaxis eingeführt, um die erforderlichen Dienste von den Hauptstädten in die umliegenden Städte zu erbringen", sagte er in einem Interview mit IRNA.

Das Lufttaxi ist ein leichtes, sogar ultrakompaktes Flugzeug und kann mit einer Mindestkapazität (4 bis 10 Passagiere) in kurze Richtungen bewegt werden, was einem Taxi oder einem Bus entspricht.

"Aufgrund seiner Größe ist das Taxiflugzeug eine der rentabelsten Lösungen für Kurzstreckenflüge. Es spart auch Zeit, ein wichtiges Detail für Geschäftsreisen", stellte er fest.