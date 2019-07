Bei der Eröffnungszeremonie sprach der iranische Generalkonsul in Guangzhou Khalil Shirgholami über die Bedeutung der Stadt Shenzhen als technologische Achse in China und ihre Position innerhalb der Golfzone Guangdong-Macao-Hongkong und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Reise in die Entwicklung des Verkehrs von Touristen und Geschäftsleuten zwischen dem Iran und dieser Region eine wichtige Rolle spielen werde.

Dieser Flug wird nun zweimal pro Woche geführt.

