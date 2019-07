Iran wird ohne ein Ende der Sanktionen nicht mit den USA sprechen

„Solange die Sanktionen nicht aufgehoben werden, ist der Iran nicht bereit für Verhandlungen mit den USA“, sagte Zangeneh am Montag gegenüber CNN.



„Wenn die Sanktionen aufgehoben werden, können die USA eine Veränderung der gegenwärtigen Situation beobachten, und wir werden in der Lage sein, viele Maßnahmen zu ergreifen“, fügte er hinzu.



Der iranische Minister, der die Leitung der Ölindustrie des Landes innehatte, betonte, dass Teheran immer „die Ölmarktsicherheit unterstützt“ habe und wiederholte seine Forderung nach einer „Entpolitisierung des Rohölmarktes“.



„Ich weiß nicht, wer der Haupttäter von Angriffen auf Öltankschiffe im Oman ist. Aber der Iran hat in den letzten Jahren immer auf die Sicherheit des Marktes gesetzt. Wir haben immer wieder gesagt, dass der Ölmarkt entpolitisiert werden sollte“, sagte er und bezog sich auf Angriffe auf mehrere Öltanker im Golf von Oman im letzten Monat.

Die USA haben den Iran für die Angriffe verantwortlich gemacht, aber Teheran hat die Idee entschieden zurückgewiesen.



„Der Ölmarkt sollte entpolitisiert werden, um nicht als Druckfaktor für andere Länder und zur Begrenzung des Imports und Exports von Öl verwendet zu werden“, stellte er fest.



„Wenn die US-Regierung eine Änderung der gegenwärtigen Situation zwischen den beiden Ländern sehen will, sollte sie zuerst die Sanktionen gegen den Iran und andere Regionen aufheben“, sagte Zangeneh.



9407