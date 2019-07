Gabriel Calderon: Persepolis gilt als der beste Fußballverein in Asien

Er sagte am Sonntag bei seiner Ankunft im Iran: „Ich begrüße alle Fans der Mannschaft und bin froh, unter euch zu sein“.



„Perspolis gehört zu den drei besten Teams der Welt und ist definitiv das beste Team in Asien. Ich hoffe, dass der Erfolg dieses Teams in meiner Gegenwart weiter fortsetzt“, fügte er hinzu.



Argentinischer Fußballspieler hat bis jetzt den französischen Fußballverein Kan, das schweizerische Lausanne und saudi-arabisches Calderon Mentor angeführt.





9407