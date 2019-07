Französischer Orientalist wird Ehrenmitglied der Persischen Akademie

In einer Zeremonie, die gemeinsam von der iranischen Mission bei der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung und Wissenschaft (UNESCO) und dem Kulturattaché des Landes in Paris ausgerichtet wurde, wurde Charles-Henri de Fouchécour die Ehrenmitgliedschaft der iranischen Akademie verliehen.



An der Zeremonie nahmen renommierte Experten der persischen Sprache, Professoren, Orientalisten sowie Botschafter und Vertreter der persischsprachigen Länder der UNESCO teil.



Der renommierte französische Schriftsteller, Übersetzer und ehemalige Professor an der Sorbonne in Paris unterrichtet seit Jahren Persisch am Institut National des Langues et Civilizations Orientales (Inalco). Er gründete Abstracta Iranica 1978, und übersetzte Verse des iranischen Dichters Hafez und Shams Tabrizi.



Er wurde 1925 in Marokko geboren und bis zum Alter von 17 Jahren dort gelebt.

9407