Asiatisches Schachschulturnier: 5 Medaillen für Iran in Usbekistan

In der Standardkategorie erhielt Amir Hesam Jalalvand eine Goldmedaille und Mohammad Naeem Kolvandi bekam eine Bronzemedaille.



In der Kategorie „Schnell“ gewann Jalalvand eine Silbermedaille.



Darüber hinaus erhielten die iranischen Spieler Nashmil Kolvandi und Jalalvand eine Gold- und eine Bronzemedaille in der Kategorie „Blitz“.