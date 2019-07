Volleyball: Iran besiegt Gastgeber 3:0

Das Spiel fand in Bulgarien statt und endete mit dem 3:0-Sieg der iranischen Mannschaft (25:23, 25:23, 25:21).



Die iranische Nationalmannschaft hat sich mit 36 ​​Punkten bereits einen Platz für die „Final Six“ der League gesichert und führt die Tabelle an. Zuvor besiegten die Iraner China, Deutschland, Japan, Kanada, Russland, Australien (alle 3:0), Italien, Argentinien, Portugal, Serbien (alle 3:1) und Polen (3:2).



Die Endrunde des Turniers findet vom 10. bis 14. Juli in Chicago statt.